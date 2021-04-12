***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
12.04.2021 13:19
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/02/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Onaylı ihraç belgesi ve eki ve SPK başvuru formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926649
BIST
16:041.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,10
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
16:048,1238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0308
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
16:049,6845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0187
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
16:04454,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,03
|Açılış
|: 454,29
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,87
BIST En Aktif Hisseler16:04
|PENGD
|4,51
|140.839.196
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|683.570
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|873.799
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.686.387
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|291.697.525
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.633.535
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,81
|985.378.945
|% -4,36
|
|GARAN
|6,67
|551.691.141
|% 0,45
|
|EREGL
|16,43
|544.670.561
|% 0,74
|
|HALKB
|4,63
|528.493.498
|% 1,98
|
|PETKM
|6,08
|473.383.493
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,08
|284.179.825
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,84
|251.296.705
|% -2,13
|
|HALKB
|4,63
|528.493.498
|% 1,98
|
|TSKB
|1,35
|116.207.901
|% 0,00
|
|GARAN
|6,67
|551.691.141
|% 0,45
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1199
|8,1238
|% -0,38
|
|Euro
|9,6767
|9,6845
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,1530
|11,2089
|% 0,10
|
|Frank
|8,7665
|8,8193
|% -0,21
|
|Riyal
|2,1604
|2,1712
|% -0,35
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-6,64
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.056
|-16,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,56
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|-9,46
|
|Çeyrek
|725
|742
|-4,73
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,06
|64,06
|1,11
|
Seans Raporu
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