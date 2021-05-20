***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
20.05.2021 11:44
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/04/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Onaylı ıhraç begesı ve ekı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936926
BIST
12:591.443
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -16,24
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
12:598,3872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0253
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
12:5910,2344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0142
|Açılış
|: 10,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
12:59504,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,54
|Açılış
|: 504,31
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler12:59
|ISBIR
|9.407,70
|15.786.121
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.698.489
|% 9,95
|
|AYEN
|6,02
|25.114.008
|% 9,85
|
|SKTAS
|4,74
|17.420.378
|% 9,47
|
|ALMAD
|2,48
|2.908.452
|% 8,77
|
|ATSYH
|4,09
|170.812
|% -9,91
|
|BRMEN
|2,56
|307.035
|% -9,86
|
|METUR
|32,18
|49.571.911
|% -9,35
|
|IHGZT
|1,21
|12.138.134
|% -8,33
|
|DIRIT
|4,95
|206.290
|% -8,33
|
|GARAN
|8,04
|636.528.130
|% -0,50
|
|PETKM
|6,35
|493.356.182
|% 1,44
|
|THYAO
|13,41
|472.108.923
|% 0,45
|
|EREGL
|18,71
|408.605.541
|% -3,31
|
|KOZAL
|129,20
|400.777.951
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,96
|165.928.368
|% 0,00
|
|GARAN
|8,04
|636.528.130
|% -0,50
|
|PETKM
|6,35
|493.356.182
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,14
|161.907.371
|% -0,47
|
|BJKAS
|7,52
|382.877.495
|% -6,12
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3839
|8,3856
|% -0,32
|
|Euro
|10,2264
|10,2325
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,8201
|11,8794
|% -0,15
|
|Frank
|9,2735
|9,3294
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2320
|2,2432
|% -0,20
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-1,90
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|3.324
|3.375
|11,00
|
|Tam
|3.309
|3.394
|-13,68
|
|Yarım
|1.599
|1.642
|-6,62
|
|Çeyrek
|802
|821
|-3,31
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,63
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,28
|65,28
|-1,37
|