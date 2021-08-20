***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
20.08.2021 16:55
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/07/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Onaylı ihraç belgesi ve eki ve SPK başvuru formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959691
BIST
17:081.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,80
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.449
En Düşük
1.432
17:088,5075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 8,4970
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
17:089,9399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0331
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9155
17:08486,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,69
|Açılış
|: 486,64
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler17:08
|BASGZ
|22,44
|218.312.545
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|181.955.506
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|39.625.298
|% 9,97
|
|GESAN
|20,56
|281.199
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,20
|2.283.305
|% 9,50
|
|KRONT
|37,62
|76.782.953
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.165.518
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,34
|157.723.516
|% -8,71
|
|FONET
|14,42
|18.971.896
|% -8,04
|
|GARAN
|9,37
|984.332.929
|% 0,86
|
|EREGL
|18,81
|636.958.988
|% 1,40
|
|TUPRS
|99,45
|513.946.403
|% -0,95
|
|SISE
|8,68
|505.499.871
|% -0,12
|
|KOZAA
|15,36
|480.411.722
|% 4,49
|
|GARAN
|9,37
|984.332.929
|% 0,86
|
|ODAS
|1,43
|144.496.958
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,60
|264.918.382
|% -3,70
|
|YKBNK
|2,56
|245.656.618
|% 0,79
|
|TSKB
|1,30
|84.450.779
|% -0,76
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5051
|8,5075
|% 0,01
|
|Euro
|9,9347
|9,9399
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,5504
|11,6083
|% 0,07
|
|Frank
|9,2266
|9,2822
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2597
|2,2710
|% 0,12
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|0,86
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,00
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,13
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|-1,52
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,75
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,06
|66,06
|-0,39
|
Seans Raporu
17:08
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17:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TUPRS, KRDMD
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17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 3 artarak (% 0.65 ) 1, 281
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17:22
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17:22
AKENR, EMNIS, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:22
UFUK, DAGI, UMPAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında