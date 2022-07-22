***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
22.07.2022 16:55
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/06/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
onaylı ihraç belgesi ve eki
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047381
BIST
17:182.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 13,45
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.519
17:1817,7358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0260
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
17:1818,1573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1922
En Düşük
17,9826
17:18989,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,81
|Açılış
|: 989,66
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler17:16
|KLRHO
|16,28
|36.059.426
|% 10,00
|
|ENSRI
|16,95
|97.927.800
|% 9,99
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|PRKME
|7,30
|70.790.835
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,39
|39.993.556
|% 9,63
|
|UFUK
|93,00
|6.405.744
|% -5,97
|
|ULUSE
|184,10
|7.672.701
|% -5,59
|
|KERVT
|7,08
|113.685.329
|% -4,84
|
|VAKKO
|17,84
|34.317.529
|% -4,70
|
|USAK
|2,06
|14.852.522
|% -4,19
|
|THYAO
|50,50
|2.822.044.425
|% -2,13
|
|SISE
|21,14
|1.643.861.027
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.247.045.722
|% 4,97
|
|EREGL
|28,34
|1.023.778.148
|% 1,94
|
|SAHOL
|19,76
|833.560.445
|% 2,70
|
|EKGYO
|3,17
|1.247.045.722
|% 4,97
|
|SKBNK
|1,35
|342.254.874
|% 2,27
|
|ODAS
|3,63
|737.969.106
|% -1,63
|
|TSKB
|2,33
|249.935.103
|% 1,30
|
|DOHOL
|3,81
|396.625.014
|% 4,38
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7161
|17,7363
|% 0,15
|
|Euro
|18,1309
|18,1514
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,3040
|21,4109
|% 0,47
|
|Frank
|18,3889
|18,4997
|% 0,71
|
|Riyal
|4,7046
|4,7281
|% 0,07
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|13,68
|
|Altın Gr.
|991
|991
|12,01
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.672
|6.739
|-23,00
|
|Yarım
|3.251
|3.298
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.649
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,93
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31RHEAG
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 897, 339 adet işlem
-
17:30DURDO
Yüzde 6.81 oranında artışla 23.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 374, 501 adet işlem
-
17:29MNDRS
Yüzde 8.36 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 856, 417 adet işlem
-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 56 artarak (% 0.51 ) 2, 696
-
17:28XU100
Endeks 2, 525 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 23, 222.00 milyon TL de