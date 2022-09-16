***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
16.09.2022 15:39
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/08/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
onaylı ihraç belgesi ve eki
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063568
BIST
15:283.370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 7,27
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
15:2818,2852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
15:2818,2363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0288
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
15:28977,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 977,97
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
980,18
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler15:28
|IZFAS
|3,63
|15.250.183
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.031.080
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|230.944
|% 9,96
|
|OZRDN
|20,34
|15.527.783
|% 9,95
|
|MERKO
|5,92
|26.760.266
|% 9,83
|
|NTHOL
|10,73
|16.191.495
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|74.244.072
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.652.670.889
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|56.872.096
|% -9,96
|
|ISCTR
|8,56
|4.853.682.497
|% -6,55
|
|YKBNK
|7,19
|4.397.407.919
|% 1,55
|
|ASELS
|34,98
|4.263.331.444
|% 3,31
|
|GARAN
|21,72
|3.793.431.856
|% -9,35
|
|THYAO
|74,35
|2.796.852.266
|% 0,27
|
|YKBNK
|7,19
|4.397.407.919
|% 1,55
|
|ISCTR
|8,56
|4.853.682.497
|% -6,55
|
|EKGYO
|4,21
|2.005.534.419
|% 5,78
|
|HALKB
|9,94
|2.652.670.889
|% -9,96
|
|GARAN
|21,72
|3.793.431.856
|% -9,35
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2712
|18,2852
|% 0,11
|
|Euro
|18,2247
|18,2363
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,7373
|20,8413
|% -0,73
|
|Frank
|18,9098
|19,0237
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8485
|4,8729
|% -0,01
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-0,91
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|6.615
|6.717
|-69,00
|
|Tam
|6.642
|6.700
|-12,00
|
|Yarım
|3.236
|3.275
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.637
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,09
|92,09
|1,23
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:42TAVHL
Yüzde 5.10 oranında artışla 74.15 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 520, 783 adet işlem
-
15:41GARAN
Yüzde -9.43 oranında düşüşle 21.70 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 785, 774 adet işlem
-
15:39ETYAT
Yüzde 6.27 oranında artışla 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 625, 761 adet işlem
-
15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 6 artarak (% 0.24 ) 3, 661
-
15:38XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 50, 046.00 milyon TL de