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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

17.10.2022 11:07
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/09/2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

onaylı ihraç belgesi ve eki




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072439


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler11:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 484,00 6.104.692 % 10,00  
SMRTG 103,80 63.325.681 % 9,96  
MAKIM 21,00 67.966.673 % 9,95  
IPEKE 24,30 160.133.295 % 9,95  
YEOTK 46,54 144.410.822 % 9,92  
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11:30 Alış Satış %  
Dolar 18,5861 18,5911 % 0,13  
Euro 18,0944 18,1088 % 0,24  
Sterlin 20,8677 20,9723 % 0,84  
Frank 18,4944 18,6059 % 0,57  
Riyal 4,9334 4,9582 % 0,13  
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11:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.654 9,42  
Altın Gr. 990 990 8,05  
Cumhuriyet 6.617 6.717 -17,00  
Tam 6.692 6.753 -37,00  
Yarım 3.261 3.298 -22,00  
Çeyrek 1.633 1.651 -8,00  
Gümüş.Ons 18,48 18,51 0,22  
Gümüş Gr. 11,07 11,08 0,16  
B. Petrol 92,52 92,52 0,89  
Seans Raporu 11:30
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