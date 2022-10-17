***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
17.10.2022 11:07
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/09/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
onaylı ihraç belgesi ve eki
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072439
BIST
11:303.713
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 85,56
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.715
En Düşük
3.641
11:3018,5911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
11:3018,1088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0442
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1437
En Düşük
18,0503
11:30988,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,45
|Açılış
|: 988,42
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
990,62
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler11:30
|PENTA
|484,00
|6.104.692
|% 10,00
|
|SMRTG
|103,80
|63.325.681
|% 9,96
|
|MAKIM
|21,00
|67.966.673
|% 9,95
|
|IPEKE
|24,30
|160.133.295
|% 9,95
|
|YEOTK
|46,54
|144.410.822
|% 9,92
|
|MEGAP
|4,81
|32.009.887
|% -3,99
|
|MEGAP
|4,81
|32.009.887
|% -3,99
|
|GSRAY
|5,28
|65.769.755
|% -3,83
|
|ACSEL
|60,45
|17.326.678
|% -3,74
|
|RODRG
|26,94
|2.653.386
|% -3,72
|
|THYAO
|91,60
|2.129.400.779
|% 1,78
|
|KOZAL
|206,90
|1.624.917.454
|% 4,28
|
|YKBNK
|9,30
|1.314.922.129
|% 5,32
|
|ISCTR
|8,99
|1.254.784.961
|% 5,27
|
|AKBNK
|14,43
|1.067.115.756
|% 6,89
|
|EKGYO
|4,27
|846.782.470
|% 1,18
|
|YKBNK
|9,30
|1.314.922.129
|% 5,32
|
|ISCTR
|8,99
|1.254.784.961
|% 5,27
|
|IEYHO
|1,23
|104.698.609
|% 8,85
|
|AKBNK
|14,43
|1.067.115.756
|% 6,89
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5861
|18,5911
|% 0,13
|
|Euro
|18,0944
|18,1088
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,8677
|20,9723
|% 0,84
|
|Frank
|18,4944
|18,6059
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9334
|4,9582
|% 0,13
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|9,42
|
|Altın Gr.
|990
|990
|8,05
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-17,00
|
|Tam
|6.692
|6.753
|-37,00
|
|Yarım
|3.261
|3.298
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.651
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,51
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|0,16
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|0,89
|
Seans Raporu
11:30
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-
11:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 92, 87 artarak (% 2.35 ) 4, 046
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11:45XU100
Endeks 3, 713 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 473.00 milyon TL de
-
11:45GARAN
Yüzde 6.12 oranında artışla 23.24 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 225, 300 adet işlem
-
11:44OBASE
Yüzde 6.93 oranında artışla 20.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 915, 608 adet işlem
-
11:43MAKIM
Yüzde 9.95 oranında artışla 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 319, 141 adet işlem