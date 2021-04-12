***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.04.2021 13:39
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 24/03/2021 tarıhlı başvuru onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 639.489.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.04.2022
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926652
BIST
16:261.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,16
|Açılış
|: 1.393
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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8,2284
En Düşük
8,1093
16:269,7090
En Yüksek
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460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler16:24
|PENGD
|4,51
|141.199.049
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|695.536
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|890.184
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.704.132
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|292.710.205
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.687.072
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,69
|994.002.260
|% -5,08
|
|GARAN
|6,66
|621.930.707
|% 0,30
|
|EREGL
|16,41
|585.448.978
|% 0,61
|
|HALKB
|4,60
|569.166.096
|% 1,32
|
|PETKM
|6,05
|513.422.047
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,08
|332.641.744
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,85
|256.994.468
|% -1,60
|
|HALKB
|4,60
|569.166.096
|% 1,32
|
|TSKB
|1,36
|133.180.557
|% 0,74
|
|GARAN
|6,66
|621.930.707
|% 0,30
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1304
|8,1326
|% -0,27
|
|Euro
|9,6914
|9,7020
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,1652
|11,2212
|% 0,21
|
|Frank
|8,7835
|8,8364
|% -0,02
|
|Riyal
|2,1645
|2,1754
|% -0,16
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-6,76
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|3.008
|3.053
|-19,00
|
|Tam
|2.994
|3.069
|-18,45
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|-8,93
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,47
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,11
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,56
|-0,07
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|B. Petrol
|64,10
|64,10
|1,15
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