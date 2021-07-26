***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.07.2021 11:41
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Menkul kıymet ihracına yönelik yönetim kurulu kararı alınmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 639.489.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951728
BIST
12:271.350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,81
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
12:278,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0402
|Açılış
|: 8,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5430
12:2710,1367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0691
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
12:27499,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,07
|Açılış
|: 499,54
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler12:27
|EDIP
|5,06
|17.552.438
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,87
|40.601.822
|% 9,93
|
|AVHOL
|5,25
|5.501.903
|% 9,83
|
|HURGZ
|1,57
|24.148.691
|% 9,79
|
|KUYAS
|2,36
|22.099.482
|% 9,77
|
|FADE
|14,53
|32.088.969
|% -13,15
|
|KUTPO
|50,35
|38.823.725
|% -7,36
|
|QNBFB
|38,12
|21.347
|% -5,88
|
|VBTYZ
|16,48
|110.712.596
|% -5,56
|
|ALCAR
|298,60
|35.950.168
|% -5,33
|
|GARAN
|8,10
|597.081.006
|% -2,06
|
|KRDMD
|7,40
|339.717.237
|% 1,93
|
|PETKM
|5,40
|327.454.545
|% 1,89
|
|SASA
|30,22
|310.249.503
|% 1,07
|
|THYAO
|12,41
|299.189.836
|% -2,51
|
|GARAN
|8,10
|597.081.006
|% -2,06
|
|EKGYO
|1,80
|111.244.298
|% 0,56
|
|PETKM
|5,40
|327.454.545
|% 1,89
|
|KRDMD
|7,40
|339.717.237
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,25
|98.417.495
|% -0,88
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5869
|8,5886
|% 0,47
|
|Euro
|10,1313
|10,1367
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,8065
|11,8657
|% 0,73
|
|Frank
|9,3169
|9,3730
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2827
|2,2941
|% 0,46
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|7,06
|
|Altın Gr.
|499
|499
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|11,00
|
|Tam
|3.291
|3.374
|7,04
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,40
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,09
|
|B. Petrol
|72,92
|72,92
|-0,52
|