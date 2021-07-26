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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.07.2021 11:41



***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Menkul kıymet ihracına yönelik yönetim kurulu kararı alınmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 26.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 639.489.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK kararı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951728


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EDIP 5,06 17.552.438 % 10,00  
YAYLA 4,87 40.601.822 % 9,93  
AVHOL 5,25 5.501.903 % 9,83  
HURGZ 1,57 24.148.691 % 9,79  
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Altın Ons 1.809 1.810 7,06  
Altın Gr. 499 499 3,76  
Cumhuriyet 3.308 3.358 11,00  
Tam 3.291 3.374 7,04  
Yarım 1.591 1.632 3,40  
Çeyrek 798 816 1,71  
Gümüş.Ons 25,41 25,44 0,25  
Gümüş Gr. 7,01 7,02 0,09  
B. Petrol 72,92 72,92 -0,52  
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