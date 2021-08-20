***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.08.2021 16:55
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 02/08/2021 tarihli başvuru onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 361.099.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.08.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.08.2022
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959690
BIST
17:061.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,28
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.448
En Düşük
1.432
17:068,5069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
17:069,9371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0359
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
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10,0146
En Düşük
9,9155
17:06486,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,92
|Açılış
|: 486,87
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler17:06
|BASGZ
|22,44
|218.305.612
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|181.946.186
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|39.584.258
|% 9,97
|
|GESAN
|20,56
|281.199
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,20
|2.283.305
|% 9,50
|
|KRONT
|37,62
|76.775.166
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.140.372
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,34
|157.626.815
|% -8,71
|
|FONET
|14,44
|18.907.247
|% -7,91
|
|GARAN
|9,36
|968.436.224
|% 0,75
|
|EREGL
|18,80
|633.754.653
|% 1,35
|
|TUPRS
|99,35
|511.267.380
|% -1,05
|
|SISE
|8,66
|500.509.975
|% -0,35
|
|KOZAA
|15,36
|478.338.975
|% 4,49
|
|GARAN
|9,36
|968.436.224
|% 0,75
|
|ODAS
|1,42
|143.722.503
|% -0,70
|
|DOHOL
|2,59
|258.814.650
|% -4,07
|
|YKBNK
|2,56
|245.581.116
|% 0,79
|
|TSKB
|1,30
|84.306.088
|% -0,76
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5028
|8,5069
|% 0,00
|
|Euro
|9,9322
|9,9371
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,5536
|11,6115
|% 0,10
|
|Frank
|9,2297
|9,2853
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2604
|2,2718
|% 0,15
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-1,18
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.212
|3.293
|-4,87
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|-2,36
|
|Çeyrek
|779
|797
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,11
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,95
|65,95
|-0,50
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:21GSDHO
Yüzde 6.04 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 054, 666 adet işlem
-
17:20SELGD
Yüzde 7.69 oranında artışla 7.98 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 450, 391 adet işlem
-
17:19SUMAS
Yüzde 5.06 oranında artışla 80.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 940 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 53 artarak (% 0.55 ) 1, 560
-
17:17XU100
Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 9, 711.00 milyon TL de