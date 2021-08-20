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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

20.08.2021 16:55



***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 02/08/2021 tarihli başvuru onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni

Yetkili Organ Karar Tarihi 26.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 361.099.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.08.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.08.2022

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK kararı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959690


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Altın Gr. 487 487 0,69  
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Tam 3.212 3.293 -4,87  
Yarım 1.553 1.593 -2,36  
Çeyrek 779 797 -1,17  
Gümüş.Ons 23,07 23,11 -0,17  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 -0,03  
B. Petrol 65,95 65,95 -0,50  
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