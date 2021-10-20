***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.10.2021 14:09
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Menkul kıymet ihracına yönelik yönetim kurulu kararı alınmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 376.532.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971549
BIST
15:311.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.428
15:319,2603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0340
|Açılış
|: 9,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2333
15:3110,7876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0385
|Açılış
|: 10,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,7365
15:31530,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,67
|Açılış
|: 530,30
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,68
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler15:31
|OLMK
|7,04
|4.808.253
|% 10,00
|
|FADE
|9,55
|190.843.914
|% 9,90
|
|GUBRF
|59,10
|784.295.905
|% 9,44
|
|IZTAR
|23,54
|16.056.530
|% 9,08
|
|DMSAS
|7,92
|125.781.096
|% 7,76
|
|BIOEN
|27,00
|147.936.068
|% -10,00
|
|KERVN
|0,79
|1.019.458
|% -9,20
|
|ISBTR
|28.250,00
|28.250
|% -7,38
|
|SANFM
|25,66
|6.225.143
|% -5,87
|
|DITAS
|18,30
|27.050.761
|% -4,74
|
|THYAO
|13,95
|1.685.087.417
|% -2,58
|
|GARAN
|9,09
|1.120.878.162
|% 0,66
|
|GUBRF
|59,10
|784.295.905
|% 9,44
|
|YKBNK
|2,45
|497.079.089
|% 1,66
|
|EKGYO
|1,96
|464.070.919
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,96
|464.070.919
|% 2,62
|
|YKBNK
|2,45
|497.079.089
|% 1,66
|
|GARAN
|9,09
|1.120.878.162
|% 0,66
|
|THYAO
|13,95
|1.685.087.417
|% -2,58
|
|TSPOR
|3,76
|315.311.498
|% 6,21
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2584
|9,2603
|% -0,37
|
|Euro
|10,7839
|10,7876
|% -0,36
|
|Sterlin
|12,6858
|12,7494
|% -0,70
|
|Frank
|9,9740
|10,0341
|% -0,51
|
|Riyal
|2,4576
|2,4700
|% -0,48
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|13,43
|
|Altın Gr.
|532
|532
|3,40
|
|Cumhuriyet
|3.522
|3.575
|-2,00
|
|Tam
|3.505
|3.593
|-4,02
|
|Yarım
|1.694
|1.738
|-1,94
|
|Çeyrek
|850
|869
|-0,98
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,10
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|-0,83
|