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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

11.03.2022 16:43
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 15/02/2022 tarihli başvuru onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.02.2022
İhraç Tavanı Tutarı 654.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.03.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.03.2023

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 11_03_2022 tarih ve E-29833736-105_02_02_02-18461.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009531


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Çeyrek 1.496 1.531 -38,84  
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