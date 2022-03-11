***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.03.2022 16:43
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 15/02/2022 tarihli başvuru onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.02.2022
İhraç Tavanı Tutarı 654.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.03.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.03.2023
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 11_03_2022 tarih ve E-29833736-105_02_02_02-18461.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009531
BIST
18:002.054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,49
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
18:0014,7393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1152
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
18:0016,1913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1530
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,1150
18:00936,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -15,52
|Açılış
|: 936,50
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
924,06
BIST En Aktif Hisseler18:00
|MEPET
|2,31
|20.278.177
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|24.852.260
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.634.038
|% 9,93
|
|ALCTL
|26,34
|51.165.286
|% 9,84
|
|EUYO
|3,37
|8.809.007
|% 8,36
|
|KRSTL
|6,27
|15.805.682
|% -7,79
|
|ISSEN
|16,54
|49.777.934
|% -5,86
|
|SKTAS
|2,96
|16.215.583
|% -5,13
|
|AKFGY
|2,52
|115.911.328
|% -4,91
|
|TRGYO
|6,03
|127.677.338
|% -4,29
|
|THYAO
|26,46
|6.527.048.955
|% 2,80
|
|KRDMD
|14,94
|4.356.637.568
|% -2,80
|
|SISE
|13,56
|2.250.253.732
|% 3,04
|
|GARAN
|11,77
|1.985.123.588
|% 0,43
|
|EREGL
|33,98
|1.897.349.734
|% -1,85
|
|KRDMD
|14,94
|4.356.637.568
|% -2,80
|
|THYAO
|26,46
|6.527.048.955
|% 2,80
|
|ODAS
|1,52
|364.537.057
|% 0,66
|
|DOHOL
|3,20
|760.816.135
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,69
|690.877.023
|% 0,27
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7250
|14,7393
|% -0,78
|
|Euro
|16,1508
|16,1913
|% -0,94
|
|Sterlin
|19,1949
|19,2912
|% -0,77
|
|Frank
|15,7350
|15,8298
|% -0,86
|
|Riyal
|3,9130
|3,9326
|% -0,71
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.977
|-19,97
|
|Altın Gr.
|934
|934
|-17,78
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,81
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|-0,17
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,95
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866