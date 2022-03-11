***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 15/02/2022 tarihli başvuru onaylanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 07.02.2022İhraç Tavanı Tutarı 654.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.03.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.03.2023Eklenen DökümanlarEK: 1 11_03_2022 tarih ve E-29833736-105_02_02_02-18461.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009531BIST