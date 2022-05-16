***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.05.2022 12:15
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Menkul kıymet ihracına yönelik yönetim kurulu kararı alınmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 451.526.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030510
BIST
12:112.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,53
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.412
12:1115,5833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1058
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,5888
En Düşük
15,4564
12:1116,2727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1593
|Açılış
|: 16,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2753
En Düşük
16,0891
12:11900,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,36
|Açılış
|: 900,46
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler12:11
|IMASM
|35,26
|2.379.521
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|15.360.994
|% 9,97
|
|KAPLM
|68,95
|46.408.328
|% 9,97
|
|RHEAG
|2,11
|4.109.534
|% 9,90
|
|TMSN
|25,94
|123.435.727
|% 9,08
|
|GZNMI
|36,44
|72.504.407
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.757.178
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.282.250
|% -9,84
|
|UFUK
|38,52
|614.394
|% -5,77
|
|SNPAM
|7,70
|116.424
|% -4,70
|
|THYAO
|42,92
|1.576.876.998
|% 1,04
|
|GARAN
|14,97
|763.992.287
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,61
|691.608.582
|% 1,66
|
|KRDMD
|15,32
|639.114.950
|% -2,23
|
|KOZAL
|192,70
|618.117.713
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,71
|539.324.264
|% 0,74
|
|YKBNK
|4,44
|376.008.081
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,11
|81.799.203
|% 1,83
|
|KARSN
|5,45
|294.866.812
|% 2,25
|
|GARAN
|14,97
|763.992.287
|% -0,07
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5767
|15,5833
|% 0,68
|
|Euro
|16,2497
|16,2727
|% 0,99
|
|Sterlin
|18,9867
|19,0819
|% 0,33
|
|Frank
|15,4374
|15,5304
|% 0,31
|
|Riyal
|4,1400
|4,1608
|% 0,64
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-12,91
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|6.065
|6.157
|-39,00
|
|Tam
|6.030
|6.183
|-47,07
|
|Yarım
|2.915
|2.991
|-22,78
|
|Çeyrek
|1.462
|1.496
|-11,39
|
|Gümüş.Ons
|21,07
|21,11
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,99
|