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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.06.2022 17:41
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 23/05/2022 tarihli başvuru onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni ihraç tavan tutarı değişmiştir

Yetkili Organ Karar Tarihi 16.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.06.2023

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 17_06_2022 tarih ve E-29833736-105_02_02-22946.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038058


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Altın Gr. 1.025 1.025 -7,55  
Cumhuriyet 6.815 6.918 54,00  
Tam 6.795 6.908 -58,00  
Yarım 3.336 3.379 -28,00  
Çeyrek 1.671 1.689 -14,00  
Gümüş.Ons 21,61 21,64 -0,32  
Gümüş Gr. 12,07 12,08 -0,14  
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