***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 23/05/2022 tarihli başvuru onaylanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni ihraç tavan tutarı değişmiştirYetkili Organ Karar Tarihi 16.05.2022İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 23.05.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.06.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.06.2023Eklenen DökümanlarEK: 1 17_06_2022 tarih ve E-29833736-105_02_02-22946.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038058BIST