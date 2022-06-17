***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.06.2022 17:41
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 23/05/2022 tarihli başvuru onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni ihraç tavan tutarı değişmiştir
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.06.2023
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 17_06_2022 tarih ve E-29833736-105_02_02-22946.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038058
BIST
17:392.524
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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2.486
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En Düşük
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1.035,08
En Düşük
1.022,61
BIST En Aktif Hisseler17:37
|KUYAS
|6,71
|29.312.332
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.054.707
|% 9,97
|
|SANEL
|6,77
|9.762.995
|% 9,90
|
|UFUK
|80,90
|8.866.887
|% 9,77
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|YGGYO
|21,24
|14.062.692
|% -5,09
|
|TDGYO
|6,36
|5.133.038
|% -4,65
|
|BAYRK
|5,98
|7.628.533
|% -4,01
|
|THYAO
|47,70
|3.817.211.891
|% 0,76
|
|EREGL
|28,76
|3.044.117.526
|% -1,51
|
|SISE
|21,92
|1.903.717.325
|% 4,08
|
|SASA
|45,68
|1.630.430.382
|% 0,53
|
|AKBNK
|8,90
|1.416.262.153
|% 5,08
|
|YKBNK
|4,83
|1.019.104.186
|% 3,87
|
|ODAS
|2,93
|513.562.815
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,73
|500.681.146
|% -1,09
|
|AKBNK
|8,90
|1.416.262.153
|% 5,08
|
|TSKB
|2,25
|292.845.508
|% 5,63
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3240
|17,3286
|% 0,18
|
|Euro
|18,1082
|18,1146
|% -0,88
|
|Sterlin
|21,0308
|21,1363
|% -1,29
|
|Frank
|17,7700
|17,8770
|% -0,32
|
|Riyal
|4,6036
|4,6267
|% 0,13
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-17,36
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-7,55
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.795
|6.908
|-58,00
|
|Yarım
|3.336
|3.379
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.689
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,32
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|Gümüş Gr.
|12,07
|12,08
|-0,14
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|B. Petrol
|115
|115
|-4,36
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