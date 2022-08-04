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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.08.2022 11:37
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Menkul kıymet ihracına yönelik yönetim kurulu kararı alınmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 913.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK kararı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051749


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRPLS 8,26 55.599.776 % 9,99  
YEOTK 24,10 66.151.356 % 9,95  
TMSN 59,25 271.317.733 % 9,62  
KAPLM 83,00 13.301.500 % 9,50  
YAYLA 5,00 22.644.743 % 9,41  
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11:35 Alış Satış %  
Dolar 17,9636 17,9681 % 0,23  
Euro 18,2993 18,3254 % 0,46  
Sterlin 21,7683 21,8775 % 0,28  
Frank 18,6102 18,7223 % 0,13  
Riyal 4,7663 4,7902 % 0,29  
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11:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 8,12  
Altın Gr. 1.025 1.025 7,68  
Cumhuriyet 6.789 6.892 -49,00  
Tam 6.883 6.941 38,00  
Yarım 3.354 3.393 18,00  
Çeyrek 1.682 1.696 9,00  
Gümüş.Ons 20,03 20,07 -0,02  
Gümüş Gr. 11,61 11,63 0,06  
B. Petrol 97,16 97,16 0,38  
Seans Raporu 11:35
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