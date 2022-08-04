***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.08.2022 11:37
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Menkul kıymet ihracına yönelik yönetim kurulu kararı alınmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 913.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051749
BIST
11:352.722
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 37,21
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.728
En Düşük
2.701
11:3517,9681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0410
|Açılış
|: 18,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9786
En Düşük
17,9146
11:3518,3254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0833
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3254
En Düşük
18,2123
11:351.024,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,83
|Açılış
|: 1.024,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.025,69
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler11:35
|KRPLS
|8,26
|55.599.776
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|66.151.356
|% 9,95
|
|TMSN
|59,25
|271.317.733
|% 9,62
|
|KAPLM
|83,00
|13.301.500
|% 9,50
|
|YAYLA
|5,00
|22.644.743
|% 9,41
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|UFUK
|70,00
|1.894.406
|% -4,31
|
|SEGYO
|1,12
|89.743.348
|% -3,45
|
|LIDFA
|7,50
|6.130.617
|% -3,23
|
|KRSTL
|6,58
|21.237.199
|% -3,09
|
|HEKTS
|37,80
|1.890.562.239
|% 6,42
|
|THYAO
|55,65
|1.610.000.444
|% 1,18
|
|SISE
|23,62
|888.658.771
|% 1,46
|
|SASA
|50,80
|554.691.504
|% 1,93
|
|EREGL
|27,98
|528.790.762
|% 1,16
|
|ZOREN
|2,44
|271.619.976
|% 6,55
|
|EKGYO
|3,22
|351.670.522
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,97
|201.609.503
|% 7,65
|
|TSKB
|2,88
|246.822.074
|% 0,35
|
|SEGYO
|1,12
|89.743.348
|% -3,45
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9636
|17,9681
|% 0,23
|
|Euro
|18,2993
|18,3254
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,7683
|21,8775
|% 0,28
|
|Frank
|18,6102
|18,7223
|% 0,13
|
|Riyal
|4,7663
|4,7902
|% 0,29
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|8,12
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|7,68
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.883
|6.941
|38,00
|
|Yarım
|3.354
|3.393
|18,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.696
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,07
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|0,06
|
|B. Petrol
|97,16
|97,16
|0,38
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
-
11:50MRGYO
Yüzde 4.43 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 790, 830 adet işlem
-
11:49CEOEM
Yüzde 6.69 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 260, 530 adet işlem
-
11:48ORCAY
Yüzde 6.93 oranında artışla 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 277, 712 adet işlem
-
11:47YGYO
Yüzde 4.88 oranında artışla 0.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 432, 113 adet işlem
-
11:45ULUUN
Yüzde 5.21 oranında artışla 23.84 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 877, 559 adet işlem