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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

18.10.2022 15:30
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 18/08/2022 tarihli başvuruya ait 207,000,000 TL lik ihraç belgesi onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 913.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.09.2023

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK kararı.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
EK: 3 QNB KESİN SONUÇ.pdf
EK: 4 qnb ihraç belgesi.pdf
EK: 5 Qnbff İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072667


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PENTA 532,40 80.282.766 % 10,00  
POLTK 784,50 23.470.339 % 10,00  
DAGHL 27,28 34.998.417 % 10,00  
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Altın Gr. 986 986 -0,75  
Cumhuriyet 6.659 6.760 -21,00  
Tam 6.671 6.757 28,00  
Yarım 3.250 3.305 16,00  
Çeyrek 1.628 1.654 9,00  
Gümüş.Ons 18,65 18,69 0,01  
Gümüş Gr. 11,13 11,16 -0,02  
B. Petrol 90,00 90,00 -1,62  
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