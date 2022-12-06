***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç tavanına yönelik 11/11/2022 tarihli başvuru onaylanmıştırYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 243.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 11.11.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.12.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.12.2023Eklenen DökümanlarEK: 1 YK kararı.pdfEK: 2 05_12_2022 tarih ve E-29833736-105_02_02-29679.pdfEK: 3 QNB Finans Faktoring İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084717BIST