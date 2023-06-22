***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.06.2023 17:55
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç tavanına yönelik 26/05/2023 tarihli başvuru onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavanına yönelik başvuru 400,000,000 TL olarak onaylanmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 26.05.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.06.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.06.2024
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK kararı.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
EK: 3 22_06_2023 tarih ve E-29833736-105_02_02-39037.pdf
EK: 4 QNB Finans Faktoring İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161337
BIST