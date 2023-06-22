***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç tavanına yönelik 26/05/2023 tarihli başvuru onaylanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç tavanına yönelik başvuru 400,000,000 TL olarak onaylanmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 17.05.2023İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 26.05.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.06.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.06.2024Eklenen DökümanlarEK: 1 YK kararı.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfEK: 3 22_06_2023 tarih ve E-29833736-105_02_02-39037.pdfEK: 4 QNB Finans Faktoring İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161337BIST