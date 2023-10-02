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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

02.10.2023 16:25
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç tavanına yönelik 11/08/2023 tarihli başvuru onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 03.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.675.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.08.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.09.2024

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK kararı.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
EK: 3 qnb faktoring üst yazı.pdf
EK: 4 QNB FİNANS. ihraç belgesi pdf.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198681


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Yarım 5.420 5.492 -75,00  
Çeyrek 2.702 2.746 -37,00  
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