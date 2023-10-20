***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.10.2023 11:50
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Menkul kıymet ihracına yönelik yönetim kurulu kararı alınmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207968
BIST
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12:217.614
En Düşük
|Değişim
|: -2,00%
|| -155,30
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.609
En Yüksek
7.711
12:2128,0237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0427
|Açılış
|: 28,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
12:2129,6866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0083
|Açılış
|: 29,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
12:211.788,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 13,36
|Açılış
|: 1.788,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.789,88
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler12:19
|MEKAG
|48,66
|13.280.093
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|1.819.182
|% 9,99
|
|VKING
|30,40
|11.014.902
|% 9,99
|
|QNBFB
|377,70
|3.822.324
|% 9,99
|
|INGRM
|499,10
|81.471.294
|% 9,98
|
|BIOEN
|23,42
|223.082.144
|% -9,99
|
|ENSRI
|30,36
|10.819.740
|% -9,96
|
|PEKGY
|25,66
|12.184.292
|% -9,96
|
|AYCES
|490,40
|26.645.298
|% -9,20
|
|MTRKS
|48,72
|25.854.376
|% -8,85
|
|ODAS
|11,59
|1.223.071.199
|% 1,67
|
|YKBNK
|18,34
|1.208.406.417
|% -1,45
|
|ASTOR
|113,60
|845.441.621
|% -2,41
|
|KOZAL
|24,00
|807.242.092
|% -2,04
|
|ZOREN
|5,48
|732.839.425
|% -4,53
|
|CONSE
|7,07
|330.090.974
|% -3,02
|
|ASTOR
|113,60
|845.441.621
|% -2,41
|
|AHGAZ
|14,38
|104.574.484
|% -0,69
|
|A1CAP
|38,20
|280.276.206
|% 1,49
|
|ASGYO
|17,52
|115.676.909
|% -3,58
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0187
|28,0223
|% 0,15
|
|Euro
|29,6819
|29,6883
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,8806
|34,0506
|% 0,08
|
|Frank
|31,2811
|31,4696
|% 0,15
|
|Riyal
|7,4483
|7,4856
|% 0,21
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|10,71
|
|Altın Gr.
|1.787
|1.787
|12,15
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.464
|159,00
|
|Tam
|12.032
|12.109
|37,00
|
|Yarım
|6.035
|6.080
|19,00
|
|Çeyrek
|3.008
|3.040
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|20,92
|20,95
|0,21
|
|B. Petrol
|93,62
|93,62
|1,24
|