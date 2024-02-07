***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.02.2024 11:18
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Menkul kıymet ihracına yönelik yönetim kurulu kararı alınmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.02.2024
İhraç Tavanı Tutarı 3.905.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247467
BIST
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13:218.929
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 59,41
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.867
En Yüksek
8.935
13:2130,5992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0469
|Açılış
|: 30,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
13:2132,9810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0862
|Açılış
|: 33,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0004
En Düşük
32,7190
13:212.000,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,91
|Açılış
|: 2.000,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.003,35
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler13:21
|AVHOL
|56,70
|136.583.471
|% 9,99
|
|BRKVY
|92,55
|141.601.316
|% 9,98
|
|RODRG
|71,70
|25.880.684
|% 9,97
|
|MARKA
|81,15
|8.585.508
|% 9,96
|
|HATSN
|91,10
|710.537.527
|% 9,96
|
|BAKAB
|45,98
|20.505.222
|% -49,80
|
|AYES
|34,62
|1.650.347
|% -6,43
|
|SUMAS
|303,00
|1.505.456
|% -5,61
|
|EUYO
|14,00
|9.967.452
|% -5,53
|
|CMENT
|226,10
|3.446.798
|% -5,48
|
|THYAO
|288,75
|3.987.390.553
|% -0,77
|
|EREGL
|45,22
|3.767.418.824
|% 2,31
|
|REEDR
|41,20
|3.415.524.229
|% 8,71
|
|TUPRS
|156,90
|3.060.289.263
|% 1,55
|
|ASTOR
|128,60
|2.644.375.152
|% 3,29
|
|ZOREN
|5,04
|959.593.641
|% 0,80
|
|AKFGY
|2,26
|324.624.970
|% 3,20
|
|TSPOR
|1,66
|191.024.745
|% 0,00
|
|PETKM
|23,30
|2.128.977.993
|% -0,68
|
|KLGYO
|4,02
|347.753.186
|% 9,84
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5932
|30,5992
|% 0,15
|
|Euro
|32,9716
|32,9810
|% 0,26
|
|Sterlin
|38,5458
|38,7391
|% 0,41
|
|Frank
|34,9575
|35,1680
|% -0,11
|
|Riyal
|8,1338
|8,1746
|% 0,12
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,26
|22,28
|% 0,66
|
|Platin
|896,24
|898,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,56
|941,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,22
|79,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,22
|2.033,43
|% 0,66
|