***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.02.2024 17:09
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç tavanına yönelik 06/11/2023 tarihli başvuru onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.10.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.02.2025
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK kararı.pdf
EK: 2 QNB Finans Faktoring İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 Başvuru Formu.pdf
EK: 4 Üst Yazı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248535
BIST