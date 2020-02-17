***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.02.2020 13:52
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/11/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 14 Şubat 2020 tarihinde QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin notlarını aşağıdaki gibi duyurmuştur:
Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu B+ / Durağan Görünüm
Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu BB- / Durağan Görünüm
Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu B
Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu B
Uzun vadeli ulusal notu AA(tur) / Durağan
Destek notu 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819434
BIST
14:57120.912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 760,91
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
14:576,0491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0052
|Açılış
|: 6,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
14:576,5581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0030
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
14:57307,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,68
|Açılış
|: 307,41
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,15
|51.308.789
|% 18,37
|
|GSRAY
|3,32
|697.969.840
|% 15,28
|
|TSPOR
|5,35
|211.039.550
|% 14,81
|
|EDIP
|2,52
|37.457.977
|% 11,50
|
|GUBRF
|17,20
|170.617.326
|% 10,19
|
|ARDYZ
|16,23
|30.113.600
|% -9,83
|
|ERBOS
|24,96
|14.931.107
|% -9,17
|
|HUBVC
|39,94
|46.205.893
|% -7,50
|
|ARSAN
|4,93
|8.123.765
|% -7,16
|
|IHGZT
|4,01
|147.187
|% -6,53
|
|ASELS
|29,12
|1.524.442.639
|% 0,14
|
|THYAO
|15,22
|1.334.000.153
|% 2,22
|
|GSRAY
|3,32
|697.969.840
|% 15,28
|
|ODAS
|2,24
|547.859.832
|% 4,19
|
|PETKM
|4,16
|367.872.785
|% 0,24
|
|ODAS
|2,24
|547.859.832
|% 4,19
|
|GSRAY
|3,32
|697.969.840
|% 15,28
|
|KARSN
|1,93
|186.259.195
|% -2,03
|
|BJKAS
|2,95
|278.779.146
|% 2,43
|
|PETKM
|4,16
|367.872.785
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8491
|7,8885
|% -0,34
|
|Frank
|6,1364
|6,1733
|% -0,08
|
|Riyal
|1,6080
|1,6160
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|-2,14
|
|Altın Gr.
|307
|308
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.027
|2.077
|-3,84
|
|Yarım
|979
|1.005
|-1,86
|
|Çeyrek
|491
|502
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,26
|57,26
|-0,07
|