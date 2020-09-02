***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.09.2020 15:06
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/05/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 01 Eylül 2020 tarihinde QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin notlarını aşağıdaki gibi duyurmuştur:
Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu B+ / Negatif Görünüm
Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu BB- / Negatif Görünüm
Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu B
Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu B
Uzun vadeli ulusal notu AA(tur) / Durağan
Destek notu 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872951
BIST
16:241.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,07
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:247,3857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0181
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3876
En Düşük
7,3588
16:248,7415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0363
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
16:24464,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,01
|Açılış
|: 464,66
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler16:22
|FENER
|31,02
|685.301.829
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.578.728
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.311.832
|% -10,00
|
|DOGUB
|4,26
|100.668.241
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,68
|149.691.722
|% -8,74
|
|ULAS
|2,72
|6.109.914
|% -5,56
|
|SISE
|6,20
|752.673.576
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,47
|707.464.136
|% 9,46
|
|FENER
|31,02
|685.301.829
|% 10,00
|
|BJKAS
|3,33
|627.551.019
|% 7,42
|
|ASELS
|16,74
|575.932.122
|% -0,53
|
|GSRAY
|3,47
|707.464.136
|% 9,46
|
|BJKAS
|3,33
|627.551.019
|% 7,42
|
|EKGYO
|1,76
|254.669.150
|% 0,00
|
|PETKM
|3,94
|547.121.389
|% -0,51
|
|IHLAS
|0,92
|114.724.919
|% 8,24
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3834
|7,3866
|% 0,26
|
|Euro
|8,7390
|8,7427
|% -0,40
|
|Sterlin
|9,8172
|9,8665
|% -0,10
|
|Frank
|8,0608
|8,1093
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9631
|1,9729
|% 0,27
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-17,11
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-2,00
|
|Tam
|3.076
|3.154
|-9,83
|
|Yarım
|1.487
|1.525
|-4,75
|
|Çeyrek
|746
|763
|-2,38
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|45,67
|45,67
|0,09
|