***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
04.02.2021 16:01
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/09/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 03 Şubat 2021 tarihinde QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin notlarını aşağıdaki gibi duyurmuştur:
Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu B+ / Negatif Görünüm
Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu BB- / Negatif Görünüm
Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu B
Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu B
Uzun vadeli ulusal notu AA(tur) / Durağan
Destek notu 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907473
BIST
16:211.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,51
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
16:217,1287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0358
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
16:218,5606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0650
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
16:21416,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -5,35
|Açılış
|: 416,73
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler16:21
|BFREN
|1.309,00
|97.796.531
|% 10,00
|
|AYEN
|6,93
|207.882.947
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|VERUS
|64,40
|252.495.670
|% 9,99
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|SAMAT
|9,41
|154.640.235
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|BTCIM
|9,51
|16.361.512
|% -7,49
|
|YAPRK
|119,00
|3.434.888
|% -4,80
|
|SISE
|7,78
|1.369.393.985
|% 2,37
|
|KARSN
|5,22
|1.136.566.532
|% 1,75
|
|KRDMD
|7,02
|1.089.246.402
|% 2,03
|
|GARAN
|10,02
|1.043.994.778
|% -0,79
|
|PETKM
|5,13
|635.745.510
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,52
|888.947.268
|% 0,00
|
|KARSN
|5,22
|1.136.566.532
|% 1,75
|
|PEGYO
|2,64
|566.241.511
|% 1,15
|
|SISE
|7,78
|1.369.393.985
|% 2,37
|
|KRDMD
|7,02
|1.089.246.402
|% 2,03
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1247
|7,1287
|% -0,50
|
|Euro
|8,5537
|8,5606
|% -0,75
|
|Sterlin
|9,7190
|9,7677
|% -0,14
|
|Frank
|7,8704
|7,9178
|% -0,77
|
|Riyal
|1,8942
|1,9037
|% -0,44
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|-17,58
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-5,33
|
|Cumhuriyet
|2.765
|2.806
|-48,00
|
|Tam
|2.751
|2.823
|-46,02
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|-22,25
|
|Çeyrek
|667
|683
|-11,13
|
|Gümüş.Ons
|26,51
|26,55
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|58,81
|58,81
|0,12
|