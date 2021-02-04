***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/09/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 03 Şubat 2021 tarihinde QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin notlarını aşağıdaki gibi duyurmuştur:Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu B+ / Negatif GörünümUzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu BB- / Negatif GörünümKısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu BKısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu BUzun vadeli ulusal notu AA(tur) / DurağanDestek notu 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907473BIST