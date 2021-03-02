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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

02.03.2021 13:35



***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/02/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 26 Şubat 2021 tarihinde QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin notlarını  aşağıdaki gibi duyurmuştur:
  
Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu B+  / Durağan Görünüm
Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu BB- / Durağan Görünüm
Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu B
Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu B
Uzun vadeli ulusal notu AA(tur) / Durağan
Destek notu 4





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914464


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Tam 2.694 2.762 7,77  
Yarım 1.302 1.336 3,75  
Çeyrek 653 668 1,88  
Gümüş.Ons 26,29 26,33 -0,19  
Gümüş Gr. 6,17 6,18 -0,03  
B. Petrol 63,64 63,64 -0,05  
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