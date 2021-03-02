***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.03.2021 13:35
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/02/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 26 Şubat 2021 tarihinde QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin notlarını aşağıdaki gibi duyurmuştur:
Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu B+ / Durağan Görünüm
Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu BB- / Durağan Görünüm
Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu B
Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu B
Uzun vadeli ulusal notu AA(tur) / Durağan
Destek notu 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914464
BIST
15:141.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,12
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
15:147,3276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0316
|Açılış
|: 7,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
15:148,8178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0274
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8411
En Düşük
8,7606
15:14406,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,71
|Açılış
|: 406,93
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
408,25
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler15:14
|AYEN
|8,91
|77.644.374
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.215.149
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,80
|4.093.131.375
|% 7,25
|
|SISE
|7,76
|1.472.487.947
|% 2,24
|
|KOZAL
|132,50
|1.420.074.947
|% -2,79
|
|PETKM
|5,55
|1.104.069.379
|% 3,16
|
|PGSUS
|92,10
|1.068.203.411
|% 4,07
|
|EKGYO
|2,36
|795.696.452
|% 0,43
|
|THYAO
|14,80
|4.093.131.375
|% 7,25
|
|SKBNK
|1,38
|279.355.132
|% -1,43
|
|PETKM
|5,55
|1.104.069.379
|% 3,16
|
|SISE
|7,76
|1.472.487.947
|% 2,24
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3244
|7,3276
|% 0,43
|
|Euro
|8,8140
|8,8178
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,1532
|10,2042
|% 0,31
|
|Frank
|7,9371
|7,9849
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9444
|1,9542
|% 0,28
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|5,56
|
|Altın Gr.
|406
|406
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.713
|2.754
|16,00
|
|Tam
|2.694
|2.762
|7,77
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|3,75
|
|Çeyrek
|653
|668
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,64
|63,64
|-0,05
|