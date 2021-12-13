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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

13.12.2021 13:53
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Aralık 2021 tarihinde QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin notlarını  aşağıdaki gibi duyurmuştur:
  
Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu B+  / Negatif Görünüm
Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu BB- / Negatif Görünüm
Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu B
Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu B
Uzun vadeli ulusal notu AA(tur) / Durağan
Destek notu 4





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982886


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ORCAY 21,34 89.756.172 % 10,00  
UTPYA 13,64 4.377.400 % 10,00  
SONME 37,62 4.011.496 % 10,00  
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Riyal 3,7537 3,7726 % 1,73  
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Altın Ons 1.783 1.783 -0,10  
Altın Gr. 808 808 12,41  
Cumhuriyet 5.382 5.463 94,00  
Tam 5.348 5.499 103,61  
Yarım 2.585 2.660 50,12  
Çeyrek 1.297 1.330 25,06  
Gümüş.Ons 22,27 22,30 0,11  
Gümüş Gr. 10,08 10,09 0,19  
B. Petrol 74,90 74,90 -0,25  
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