***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.12.2021 13:53
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Aralık 2021 tarihinde QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin notlarını aşağıdaki gibi duyurmuştur:
Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu B+ / Negatif Görünüm
Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu BB- / Negatif Görünüm
Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu B
Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu B
Uzun vadeli ulusal notu AA(tur) / Durağan
Destek notu 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982886
BIST
17:042.111
En Yüksek
|Değişim
|: 3,70%
|| 75,38
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.035
|
2.116
En Düşük
2.048
17:0414,0676
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1842
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9300
|
14,6348
En Düşük
13,8186
17:0415,9118
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1886
|Açılış
|: 16,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
16,4927
En Düşük
15,6338
17:04808,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 12,30
|Açılış
|: 808,17
|
|Önceki Kapanış
|: 795,87
|
839,56
En Düşük
793,18
BIST En Aktif Hisseler17:04
|CMBTN
|268,50
|21.739.586
|% 10,00
|
|ORCAY
|21,34
|89.756.172
|% 10,00
|
|UTPYA
|13,64
|4.377.400
|% 10,00
|
|SONME
|37,62
|4.011.496
|% 10,00
|
|AKSA
|35,04
|84.744.771
|% 9,98
|
|DOBUR
|124,20
|2.084.449
|% -10,00
|
|RNPOL
|14,32
|88.041.506
|% -9,99
|
|TUREX
|13,59
|15.088.713
|% -9,94
|
|TUCLK
|17,23
|128.391.819
|% -9,93
|
|EGEPO
|7,74
|10.745.041
|% -9,90
|
|KRDMD
|11,60
|2.839.595.361
|% 6,52
|
|GARAN
|11,93
|2.716.287.476
|% 1,71
|
|THYAO
|22,76
|2.684.741.582
|% 2,34
|
|PETKM
|9,97
|2.637.489.924
|% 7,55
|
|ASELS
|25,92
|2.273.924.108
|% 5,80
|
|EKGYO
|2,55
|1.396.559.650
|% 1,59
|
|YKBNK
|3,75
|1.710.339.957
|% 5,63
|
|PETKM
|9,97
|2.637.489.924
|% 7,55
|
|KRDMD
|11,60
|2.839.595.361
|% 6,52
|
|GARAN
|11,93
|2.716.287.476
|% 1,71
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0422
|14,0676
|% 1,33
|
|Euro
|15,8525
|15,9118
|% 1,20
|
|Sterlin
|18,6710
|18,7646
|% 1,65
|
|Frank
|15,2437
|15,3355
|% 1,50
|
|Riyal
|3,7537
|3,7726
|% 1,73
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-0,10
|
|Altın Gr.
|808
|808
|12,41
|
|Cumhuriyet
|5.382
|5.463
|94,00
|
|Tam
|5.348
|5.499
|103,61
|
|Yarım
|2.585
|2.660
|50,12
|
|Çeyrek
|1.297
|1.330
|25,06
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,30
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,09
|0,19
|
|B. Petrol
|74,90
|74,90
|-0,25
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:18XU100
Endeks 2, 113 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 83 üstünde . İşlem hacmi 37, 986.00 milyon TL de
-
17:18KRDMB
Yüzde 8.20 oranında artışla 10.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 391, 487 adet işlem
-
17:15IPEKE
Yüzde 8.59 oranında artışla 17.07 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 383, 538 adet işlem
-
17:14OLMK
Yüzde 8.47 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 781, 174 adet işlem
-
17:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TAVHL, EKGYO