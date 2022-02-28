***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/12/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 25 Şubat 2022 tarihinde QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin notlarını aşağıdaki gibi duyurmuştur:Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu B / Negatif GörünümUzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu B+ / Negatif GörünümKısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu BKısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu BUzun vadeli ulusal notu AA(tur) / DurağanDestek notu 4Hissedar Destek notu bhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005077BIST