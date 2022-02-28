Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

28.02.2022 14:51
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 25 Şubat 2022 tarihinde QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin notlarını  aşağıdaki gibi duyurmuştur:
 
Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu B  / Negatif Görünüm
Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu B+ / Negatif Görünüm
Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu B
Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu B
Uzun vadeli ulusal notu AA(tur) / Durağan
Destek notu 4
Hissedar Destek notu b





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005077


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:011.950
Değişim :  -0,14% |  -2,71
Açılış :  1.920  
Önceki Kapanış :  1.952  
En Yüksek
1.957 En Düşük
1.912
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISKUR 1.097.250,00 1.097.250 % 10,00  
EDATA 22,10 9.753.134 % 9,95  
SNKRN 30,28 1.908.766 % 9,95  
RALYH 8,00 26.350.684 % 9,89  
OZKGY 7,12 87.914.909 % 9,88  
daha fazla
15:01 Alış Satış %  
Dolar 13,7991 13,8085 % 0,09  
Euro 15,4431 15,5106 % -0,77  
Sterlin 18,4094 18,5017 % -0,21  
Frank 14,8979 14,9876 % 0,34  
Riyal 3,6633 3,6817 % -0,09  
daha fazla
15:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.907 16,15  
Altın Gr. 846 846 7,64  
Cumhuriyet 5.643 5.723 21,00  
Tam 5.615 5.758 25,75  
Yarım 2.714 2.785 12,45  
Çeyrek 1.361 1.393 6,23  
Gümüş.Ons 24,36 24,38 0,12  
Gümüş Gr. 10,83 10,84 0,08  
B. Petrol 98,59 98,59 4,47  
Seans Raporu 15:01
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru