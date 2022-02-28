***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.02.2022 14:51
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 25 Şubat 2022 tarihinde QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin notlarını aşağıdaki gibi duyurmuştur:
Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu B / Negatif Görünüm
Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu B+ / Negatif Görünüm
Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu B
Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu B
Uzun vadeli ulusal notu AA(tur) / Durağan
Destek notu 4
Hissedar Destek notu b
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005077
BIST
15:011.950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,71
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
15:0113,8085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0130
|Açılış
|: 13,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
15:0115,5106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,1198
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
15:01844,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,33
|Açılış
|: 844,05
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler15:01
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.753.134
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|26.350.684
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|87.914.909
|% 9,88
|
|PKENT
|387,70
|8.919.742
|% -8,56
|
|AYES
|19,64
|397.402
|% -7,36
|
|KSTUR
|240,00
|334.556
|% -7,16
|
|IHYAY
|0,68
|4.285.880
|% -6,85
|
|AGESA
|21,46
|2.003.666
|% -6,53
|
|THYAO
|26,32
|3.014.232.520
|% -3,59
|
|EREGL
|31,14
|1.671.118.627
|% -0,06
|
|KRDMD
|11,77
|1.601.218.565
|% 3,98
|
|TUPRS
|190,90
|1.048.564.885
|% 6,11
|
|GARAN
|11,17
|842.432.651
|% -1,85
|
|YKBNK
|3,59
|536.389.923
|% -2,18
|
|KRDMD
|11,77
|1.601.218.565
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,01
|228.804.876
|% -1,47
|
|HUNER
|2,57
|294.961.653
|% -3,75
|
|THYAO
|26,32
|3.014.232.520
|% -3,59
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7991
|13,8085
|% 0,09
|
|Euro
|15,4431
|15,5106
|% -0,77
|
|Sterlin
|18,4094
|18,5017
|% -0,21
|
|Frank
|14,8979
|14,9876
|% 0,34
|
|Riyal
|3,6633
|3,6817
|% -0,09
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|16,15
|
|Altın Gr.
|846
|846
|7,64
|
|Cumhuriyet
|5.643
|5.723
|21,00
|
|Tam
|5.615
|5.758
|25,75
|
|Yarım
|2.714
|2.785
|12,45
|
|Çeyrek
|1.361
|1.393
|6,23
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,38
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,83
|10,84
|0,08
|
|B. Petrol
|98,59
|98,59
|4,47
|