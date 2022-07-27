***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.07.2022 14:45
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/02/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 26 Temmuz 2022 tarihinde QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin notlarını aşağıdaki gibi duyurmuştur:
Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu B- / Negatif Görünüm
Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu B
Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu B / Negatif Görünüm
Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu B
Uzun vadeli ulusal notu AA(tur) / Durağan
Hissedar Destek notu b-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048066
BIST
16:292.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,88
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
16:2917,9307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0727
|Açılış
|: 18,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
16:2918,2136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1236
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
16:29989,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,48
|Açılış
|: 989,49
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler16:29
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.241.246
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|21.064.731
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|67.560.450
|% 9,97
|
|PEGYO
|2,31
|55.719.745
|% -9,41
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|DESPC
|11,21
|8.986.859
|% -4,02
|
|MTRKS
|62,75
|5.586.996
|% -3,76
|
|SUMAS
|69,80
|100.142
|% -3,72
|
|THYAO
|49,96
|2.911.831.053
|% 1,96
|
|YKBNK
|4,75
|998.388.385
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,22
|889.793.488
|% 0,94
|
|SISE
|21,16
|881.326.894
|% 0,57
|
|TOASO
|70,20
|740.497.621
|% 3,69
|
|EKGYO
|3,22
|889.793.488
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,60
|373.781.426
|% 3,90
|
|YKBNK
|4,75
|998.388.385
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|439.992.418
|% 4,40
|
|ADESE
|0,82
|123.716.595
|% 2,50
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9220
|17,9307
|% 0,41
|
|Euro
|18,1948
|18,2136
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,5307
|21,6387
|% 0,53
|
|Frank
|18,5679
|18,6798
|% 0,55
|
|Riyal
|4,7577
|4,7816
|% 0,43
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-1,48
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,75
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.740
|14,00
|
|Tam
|6.668
|6.726
|13,00
|
|Yarım
|3.249
|3.288
|6,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,64
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,78
|