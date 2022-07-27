***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/02/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 26 Temmuz 2022 tarihinde QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin notlarını aşağıdaki gibi duyurmuştur:Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu B- / Negatif GörünümKısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu BUzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu B / Negatif GörünümKısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu BUzun vadeli ulusal notu AA(tur) / DurağanHissedar Destek notu b-http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048066BIST