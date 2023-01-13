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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

13.01.2023 17:31
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/07/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 13 Ocak 2023 tarihinde QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin notlarını  aşağıdaki gibi duyurmuştur:
 
Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu B-  / Negatif Görünüm
Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu B
Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu B / Negatif Görünüm
Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu B
Uzun vadeli ulusal notu AA(tur) / Durağan
Hissedar Destek notu b-





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102179


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Tam 7.835 7.913 103,00  
Yarım 3.818 3.872 50,00  
Çeyrek 1.915 1.936 25,00  
Gümüş.Ons 24,04 24,08 0,28  
Gümüş Gr. 14,51 14,53 0,16  
B. Petrol 84,44 84,44 0,41  
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