***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/09/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 15 Mart 2024 tarihinde QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin notlarını aşağıdaki gibi duyurmuştur:Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu B / Pozitif GörünümKısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu BUzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu B+ / Pozitif GörünümKısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu BUzun vadeli ulusal notu AA(tur) / DurağanHissedar Destek notu bhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259578BIST