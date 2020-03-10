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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.03.2020 11:29
GÜNCEL HABERLER



***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFINF62034 ISIN kodlu 31,000,000 TL nominal tutarlı 90 gün vadeli finansman bonolarının satışı tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 279.014.700
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 31.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 31.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 10,40
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,40
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,81
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFINF62034
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 10.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 31.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.06.2020
Kayıt Tarihi 05.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.06.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.000.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825969


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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VKING 2,96 3.308.933 % 14,73  
GARFA 4,58 17.504.671 % 13,09  
RAYSG 3,58 6.025.688 % 12,58  
CRFSA 6,46 14.002.141 % 10,62  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9627 8,0026 % -0,91  
Frank 6,5286 6,5679 % -1,25  
Riyal 1,6231 1,6312 % -0,51  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.658 1.658 -22,64  
Altın Gr. 327 327 -5,06  
Cumhuriyet 2.166 2.199 -15,00  
Tam 2.156 2.210 -13,29  
Yarım 1.042 1.069 -6,43  
Çeyrek 523 534 -3,22  
Gümüş.Ons 17,08 17,10 0,07  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 0,01  
B. Petrol 36,13 36,13 1,77  
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