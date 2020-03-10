***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFINF62034 ISIN kodlu 31,000,000 TL nominal tutarlı 90 gün vadeli finansman bonolarının satışı tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 279.014.700İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 31.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 31.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.06.2020Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 10,40Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,40Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,81Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFINF62034Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 10.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 31.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.06.2020Kayıt Tarihi 05.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.06.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825969BIST