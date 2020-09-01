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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.09.2020 16:54
GÜNCEL HABERLER



***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 91.740.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 176
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFINF92015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 91.740.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.06.2020 05.06.2020 08.06.2020 01.09.2020 02.09.2020 2,1087 8,9496
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.09.2020 01.09.2020 02.09.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRFFINF92015 ISIN nolu TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli değişken faizli kupon ödemeli bononun ıkıncı kupon oranı %2,1087 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872655


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOGUB 4,73 57.402.923 % 10,00  
KUYAS 2,86 64.795.646 % 10,00  
YONGA 28,60 553.045 % 10,00  
PKENT 1.028,50 5.918.373 % 10,00  
LUKSK 24,86 2.529.580 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3654 7,3757 % 0,40  
Euro 8,8059 8,8162 % 0,51  
Sterlin 9,8626 9,9121 % 0,73  
Frank 8,0714 8,1200 % -0,32  
Riyal 1,9552 1,9650 % 0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.974 1.975 6,63  
Altın Gr. 468 468 3,12  
Cumhuriyet 3.100 3.147 11,00  
Tam 3.085 3.163 12,01  
Yarım 1.491 1.530 5,80  
Çeyrek 748 765 2,91  
Gümüş.Ons 28,46 28,50 0,35  
Gümüş Gr. 6,73 6,74 0,09  
B. Petrol 45,97 45,97 0,69  
Seans Raporu 18:05
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