***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Kupon Ödemesi ve Bono İtfasına hakkında duyuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 91.740.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.09.2020Vade (Gün Sayısı) 176Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFINF92015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 91.740.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.06.2020 05.06.2020 08.06.2020 2,308 9,36 2.117.359,2 Evet2 02.09.2020 01.09.2020 02.09.2020 2,1087 8,9496 1.934.521,38 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.09.2020 01.09.2020 02.09.2020 91.740.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRFFINF92015 ISIN nolu TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli değişken faizli finansman bonosunun ikinci kupon ödemesı ve itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872943BIST