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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.11.2020 11:23
GÜNCEL HABERLER



***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFINFK2018 ISIN nolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 279.014.700
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 191.484.900
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 67
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 12,75
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,43
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFINFK2018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 27.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 27.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 132.020.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.11.2020
Kayıt Tarihi 30.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 132.020.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885346


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KARTN 1.994,00 8.538.308 % 10,00  
EUKYO 3,63 419.526 % 10,00  
VANGD 8,91 1.263.064 % 10,00  
PRZMA 6,71 1.777.875 % 10,00  
TKNSA 9,03 56.484.701 % 9,99  
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12:55 Alış Satış %  
Dolar 8,3822 8,3875 % 0,50  
Euro 9,7618 9,7706 % 1,03  
Sterlin 10,7936 10,8478 % 0,18  
Frank 9,1188 9,1737 % 0,58  
Riyal 2,2323 2,2435 % 0,62  
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12:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.887 1.887 7,94  
Altın Gr. 510 510 6,01  
Cumhuriyet 3.376 3.427 37,00  
Tam 3.363 3.448 32,23  
Yarım 1.626 1.668 15,59  
Çeyrek 815 834 7,79  
Gümüş.Ons 24,00 24,04 0,39  
Gümüş Gr. 6,49 6,50 0,15  
B. Petrol 37,12 37,12 -0,82  
Seans Raporu 12:55
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