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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.11.2020 11:38
GÜNCEL HABERLER



***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFINF22111 ISIN kodlu 43.000.000 TL nominal tutarlı 85 gün vadeli finansman bonoların satışı tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 604.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 43.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 43.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 85
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 15,75
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,73
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFINF22111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 09.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 43.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.02.2021
Kayıt Tarihi 01.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 43.000.000
Döviz Cinsi TRY





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887063


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BIST En Aktif Hisseler11:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARTI 2,64 12.204.746 % 10,00  
ACSEL 18,37 18.004.071 % 10,00  
DIRIT 3,30 271.158 % 10,00  
PKENT 767,20 23.016 % 9,99  
TKURU 294,20 3.775.816 % 9,98  
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11:43 Alış Satış %  
Dolar 8,2513 8,2581 % -3,07  
Euro 9,7960 9,8084 % -3,14  
Sterlin 10,8423 10,8967 % -2,95  
Frank 9,1463 9,2014 % -2,98  
Riyal 2,1985 2,2095 % -2,92  
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11:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.958 5,56  
Altın Gr. 521 521 -14,03  
Cumhuriyet 3.558 3.612 -8,00  
Tam 3.449 3.538 -93,13  
Yarım 1.667 1.711 -45,04  
Çeyrek 836 856 -22,53  
Gümüş.Ons 25,74 25,77 0,16  
Gümüş Gr. 6,84 6,85 -0,17  
B. Petrol 40,20 40,20 0,75  
Seans Raporu 11:43
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