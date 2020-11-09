***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFINFK2026 ISIN nolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 279.014.700İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 59.464.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 59.464.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.11.2020Vade (Gün Sayısı) 67Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 12,75Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,43Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFINFK2026Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 03.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 59.464.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.11.2020Kayıt Tarihi 06.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.11.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 59.464.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887064BIST