***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFINF12112 ISIN nolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 604.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.01.2021Vade (Gün Sayısı) 85Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 15,25Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,17Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFINF12112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.10.2020Satışa Başlanma Tarihi 02.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 02.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 02.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 96.210.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.01.2021Kayıt Tarihi 25.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 96.210.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904385BIST