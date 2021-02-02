Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.02.2021 14:13



***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFINF52118 ISIN kodlu 128.390.000 TL nominal tutarlı 91 gün vadeli finansman bonoların satışı tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 604.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 128.390.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 128.390.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,97
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFINF52118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 02.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 128.390.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.05.2021
Kayıt Tarihi 03.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.05.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 128.390.000
Döviz Cinsi TRY





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906926


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:411.515
Değişim :  1,51% |  22,60
Açılış :  1.505  
Önceki Kapanış :  1.492  
En Yüksek
1.518 En Düşük
1.505
BIST En Aktif Hisseler14:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AGYO 3,96 17.955.004 % 10,00  
GOLTS 59,40 76.267.259 % 10,00  
DZGYO 6,05 43.405.525 % 10,00  
TSGYO 6,27 11.641.761 % 10,00  
DITAS 39,82 5.347.373 % 10,00  
daha fazla
14:39 Alış Satış %  
Dolar 7,1517 7,1571 % -0,41  
Euro 8,6098 8,6154 % -0,63  
Sterlin 9,7521 9,8010 % -0,45  
Frank 7,9359 7,9837 % -0,61  
Riyal 1,9017 1,9113 % -0,52  
daha fazla
14:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.847 -11,79  
Altın Gr. 425 425 -4,68  
Cumhuriyet 2.818 2.860 -32,00  
Tam 2.806 2.877 -31,49  
Yarım 1.356 1.391 -15,23  
Çeyrek 680 696 -7,62  
Gümüş.Ons 27,65 27,68 -1,13  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,30  
B. Petrol 57,59 57,59 1,26  
Seans Raporu 14:39
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru