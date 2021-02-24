***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.02.2021 14:46
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFFINF22137 ISIN nolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 604.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 98.600.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 98.600.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 78
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,52
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFINF22137
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 08.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 98.600.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.02.2021
Kayıt Tarihi 23.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 98.600.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912149
BIST