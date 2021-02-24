***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFINF22137 ISIN nolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 604.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 98.600.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 98.600.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 24.02.2021Vade (Gün Sayısı) 78Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,52Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFINF22137Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.10.2020Satışa Başlanma Tarihi 08.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 08.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 98.600.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.02.2021Kayıt Tarihi 23.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.02.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 98.600.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912149BIST