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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.04.2021 13:42



***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFINF42119 ISIN nolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 604.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFINF42119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 26.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 26.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.04.2021
Kayıt Tarihi 26.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 150.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931277


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ULUUN 6,27 85.738.938 % 10,00  
BAYRK 12,54 34.156.882 % 10,00  
LUKSK 57,75 5.479.910 % 10,00  
ATEKS 42,48 6.000.271 % 9,99  
AVOD 7,82 74.868.264 % 9,99  
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Altın Ons 1.781 1.782 0,40  
Altın Gr. 470 470 -3,61  
Cumhuriyet 3.105 3.152 -20,00  
Tam 3.090 3.170 -18,41  
Yarım 1.494 1.533 -8,90  
Çeyrek 749 767 -4,46  
Gümüş.Ons 26,42 26,44 0,21  
Gümüş Gr. 6,95 6,95 -0,02  
B. Petrol 65,50 65,50 0,47  
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