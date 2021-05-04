***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFINF52118 ISIN nolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 604.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 128.390.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 128.390.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.05.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,97Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFINF52118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.10.2020Satışa Başlanma Tarihi 02.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 128.390.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.05.2021Kayıt Tarihi 03.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.05.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 128.390.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934351BIST