***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFINFE2115 ISIN kodlu 195.830.000 TL nominal tutarlı 119 gün vadeli finansman bonoların satışı tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 639.489.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 195.830.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 195.830.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.10.2021Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,47Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFINFE2115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.04.2021Satışa Başlanma Tarihi 09.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 195.830.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.10.2021Kayıt Tarihi 05.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.10.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 195.830.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941330BIST