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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.08.2021 10:26



***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFINFA2119 ISIN kodlu 82.560.000 TL nominal tutarlı 122 gün vadeli finansman bonoların satışı tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 639.489.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 82.560.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 82.560.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 122
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,15
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFINFA2119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.04.2021
Satışa Başlanma Tarihi 02.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 82.560.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.12.2021
Kayıt Tarihi 01.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 82.560.000
Döviz Cinsi TRY





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954062


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KTSKR 24,22 18.602.403 % 9,99  
SELVA 8,90 25.116.772 % 8,94  
IDGYO 3,25 25.034.215 % 8,33  
TSGYO 2,98 12.256.615 % 7,58  
SUMAS 61,85 100.506 % 6,73  
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10:36 Alış Satış %  
Dolar 8,4182 8,4216 % -0,20  
Euro 9,9998 10,0283 % -0,08  
Sterlin 11,7140 11,7727 % 0,15  
Frank 9,2791 9,3350 % 0,01  
Riyal 2,2426 2,2538 % -0,03  
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10:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 -6,13  
Altın Gr. 490 490 -1,98  
Cumhuriyet 3.265 3.315 -11,00  
Tam 3.251 3.331 -40,76  
Yarım 1.571 1.611 -19,72  
Çeyrek 788 806 -9,86  
Gümüş.Ons 25,45 25,50 -0,02  
Gümüş Gr. 6,91 6,91 -0,01  
B. Petrol 74,77 74,77 -0,64  
Seans Raporu 10:36
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