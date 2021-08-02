***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFINFA2119 ISIN kodlu 82.560.000 TL nominal tutarlı 122 gün vadeli finansman bonoların satışı tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 639.489.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 82.560.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 82.560.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.12.2021Vade (Gün Sayısı) 122Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,40Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFINFA2119Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.04.2021Satışa Başlanma Tarihi 02.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 82.560.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.12.2021Kayıt Tarihi 01.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.12.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 82.560.000Döviz Cinsi TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954062BIST