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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.09.2021 13:05



***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFINF12237 ISIN kodlu 161.099.000 TL nominal tutarlı 120 gün vadeli finansman bonoların satışı tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 361.099.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 161.099.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 191.099.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFINF12237
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 28.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 161.099.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.01.2022
Kayıt Tarihi 25.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.01.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 161.099.000
Döviz Cinsi TRY





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965489


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERSU 4,62 30.962.623 % 10,00  
YEOTK 88,55 25.755.342 % 10,00  
ORCAY 19,05 3.625.825 % 9,99  
INVEO 114,60 3.507.104 % 9,98  
ASUZU 18,77 59.784.488 % 9,96  
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14:13 Alış Satış %  
Dolar 8,8744 8,8799 % 0,71  
Euro 10,3784 10,3932 % 0,72  
Sterlin 12,0474 12,1078 % 0,05  
Frank 9,5390 9,5965 % 0,56  
Riyal 2,3621 2,3740 % 0,80  
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14:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.733 -17,48  
Altın Gr. 495 495 -0,89  
Cumhuriyet 3.279 3.329 -21,00  
Tam 3.263 3.346 -21,36  
Yarım 1.577 1.618 -10,33  
Çeyrek 791 809 -5,16  
Gümüş.Ons 22,17 22,20 -0,44  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 -0,08  
B. Petrol 79,24 79,24 0,52  
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