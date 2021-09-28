***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFINF12237 ISIN kodlu 161.099.000 TL nominal tutarlı 120 gün vadeli finansman bonoların satışı tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 361.099.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 161.099.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 191.099.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.01.2022Vade (Gün Sayısı) 120Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,40Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFINF12237Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 28.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 28.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 28.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 161.099.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.01.2022Kayıt Tarihi 25.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 161.099.000Döviz Cinsi TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965489BIST