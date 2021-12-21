***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFINF32219 ISIN kodlu 40.350.000 TL nominal tutarlı 70 gün vadeli finansman bonoların satışı tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 376.532.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 40.350.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.350.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 01.03.2022Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFINF32219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.12.2021Satışa Başlanma Tarihi 21.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 21.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 21.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.350.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.03.2022Kayıt Tarihi 28.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 40.350.000Döviz Cinsi TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984912BIST