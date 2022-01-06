***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFINF32227 ISIN kodlu 96.970.000 TL nominal tutarlı 60 gün vadeli finansman bonoların satışı tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 376.532.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 96.970.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 96.970.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 07.03.2022Vade (Gün Sayısı) 63Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFINF32227Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.12.2021Satışa Başlanma Tarihi 06.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 06.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 06.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 96.970.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.03.2022Kayıt Tarihi 04.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 96.970.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989203BIST