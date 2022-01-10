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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.01.2022 10:34
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFINF32235 ISIN kodlu 73.030.000 TL nominal tutarlı 63 gün vadeli finansman bonoların satışı tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 376.532.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 73.030.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 73.030.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFINF32235
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.12.2021
Satışa Başlanma Tarihi 10.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 73.030.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.03.2022
Kayıt Tarihi 11.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 73.030.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991284


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GEDZA 20,04 23.384.444 % 9,99  
UZERB 56,30 739.951 % 9,96  
ETILR 6,65 371.097 % 9,92  
SEKUR 19,50 11.994.938 % 8,15  
QNBFL 90,00 38.610 % 8,04  
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10:21 Alış Satış %  
Dolar 13,7518 13,7728 % -0,24  
Euro 15,5914 15,6198 % -0,67  
Sterlin 18,6315 18,7249 % -0,44  
Frank 14,8781 14,9677 % -0,65  
Riyal 3,6532 3,6715 % -0,37  
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10:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 -4,25  
Altın Gr. 797 797 0,18  
Cumhuriyet 5.320 5.401 65,00  
Tam 5.298 5.432 65,70  
Yarım 2.561 2.628 31,79  
Çeyrek 1.284 1.314 15,89  
Gümüş.Ons 22,19 22,22 -0,10  
Gümüş Gr. 9,86 9,88 -0,03  
B. Petrol 81,84 81,84 0,09  
Seans Raporu 10:21
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