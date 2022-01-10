***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFINF12229 ISIN nolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 361.099.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 74.260.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 74.260.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.01.2022Vade (Gün Sayısı) 130Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,15Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFINF12229Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 74.260.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.01.2022Kayıt Tarihi 07.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 74.260.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991286BIST