***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.03.2022 11:27
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFFINF32227 ISIN nolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 376.532.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 96.970.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 96.970.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFINF32227
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.12.2021
Satışa Başlanma Tarihi 06.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 06.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 96.970.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.03.2022
Kayıt Tarihi 04.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 96.970.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007712
BIST