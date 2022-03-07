Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.03.2022 11:27
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFINF32227 ISIN nolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 376.532.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 96.970.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 96.970.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFINF32227
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.12.2021
Satışa Başlanma Tarihi 06.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 06.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 96.970.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.03.2022
Kayıt Tarihi 04.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 96.970.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007712


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:041.977
Değişim :  -0,68% |  -13,54
Açılış :  1.983  
Önceki Kapanış :  1.991  
En Yüksek
1.998 En Düşük
1.972
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 15,45 1.029.121 % 9,96  
EKIZ 7,13 1.074.669 % 9,86  
ULUUN 8,09 139.464.479 % 9,77  
SELVA 18,72 24.849.816 % 9,73  
PETUN 24,06 56.112.548 % 9,07  
daha fazla
13:02 Alış Satış %  
Dolar 14,3381 14,3502 % 0,96  
Euro 15,5539 15,5860 % 0,06  
Sterlin 18,8343 18,9287 % 0,31  
Frank 15,4486 15,5416 % 0,05  
Riyal 3,8120 3,8311 % 0,92  
daha fazla
13:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.996 1.997 29,11  
Altın Gr. 922 922 22,47  
Cumhuriyet 6.111 6.203 145,00  
Tam 6.079 6.233 147,24  
Yarım 2.938 3.015 71,22  
Çeyrek 1.474 1.508 35,61  
Gümüş.Ons 25,89 25,92 0,31  
Gümüş Gr. 11,97 11,98 0,28  
B. Petrol 126 126 8,02  
Seans Raporu 13:02
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru