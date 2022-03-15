***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFINF62216 ISIN kodlu 41.000.000 TL nominal tutarlı 90 gün vadeli bonoların satışı tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 654.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 41.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 41.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.06.2022Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,20Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFINF62216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.03.2022Satışa Başlanma Tarihi 15.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 15.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 15.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 41.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.06.2022Kayıt Tarihi 10.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.06.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 41.000.000Döviz Cinsi TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010498BIST